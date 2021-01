Vacina contra a Covid-19 começa a ser distribuída para os municípios da região

Começou por volta de 8 horas da manhã de hoje (20) a distribuição das 4.790 doses da vacina contra a Covid-19 para os 18 municípios da região. As doses da vacina CoronaVac, enviadas pelo Ministério da Saúde, estavam armazenadas no Escritório Regional de Saúde e saíram de lá por via terrestre e contando com escolta da Polícia Militar.

Ao todo, vieram 9.956 para Rondonópolis, das quais 5.166 doses ficaram na cidade, e a distribuição das vacinas restantes foi operacionalizada em cinco eixos, um da região do Araguaia, o do Vale do São Lourenço, um eixo que abastecerá os municípios de Guiratinga, São José do Povo e Tesouro, o eixo de Itiquira, e outro que irá para Poxoréu, Primavera do Leste, Paranatinga e Santo Antônio do Leste.

De acordo com o tenente-coronel da PM, Gleber Candido Moreno, a tarefa de escoltar as vacinas foi delegada pelo Comando da instituição e além de ter escoltado o transporte do imunizante do Aeroporto Marinho Franco até o Escritório Regional de Saúde, a sua tropa também escoltará as vacinas até o seu destino final. “Nós estamos apoiando esse transporte, que está sendo feito na modalidade comboio, para que elas cheguem em segurança nas secretarias municipais e lá as autoridades iniciem a vacinação da sua população”, explicou.

Presente para acompanhar o envio das vacinas para o seu município, o secretário de Saúde de Dom Aquino, Cláudio Amarantes, que comemorou a chagada dos imunizantes. “Na verdade, esse é um momento histórico. Um momento que nós esperávamos, um momento de esperança. Nesse primeiro momento, a cidade de Dom Aquino receberá 140 doses, que serão destinados prioritariamente para quem está na linha de frente do combate á Covid e para os nossos moradores do Abrigo dos Idosos. É um momento de esperança, essa é a palavra que resume tudo”, concluiu o secretário.

