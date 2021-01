Vacinas devem ser distribuídas aos municípios da região nesta quarta

As 5.460 doses de vacina contra a Covid-19 que chegaram nesta terça-feira (26) em Rondonópolis serão distribuídas para os municípios da região logo pela manhã desta quarta-feira (27). Ao todo, são 3.760 doses da vacina do laboratório AstraZeneca desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, e outras 1.700 doses da CoronaVac, do Instituto Butantan com o laboratório SinoVac.

Todas as doses do imunizante são destinadas para a continuidade da vacinação dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, que receberão a primeira dose da vacina.

De acordo com a diretora do Escritório Regional de Saúde, Marilza Vieira do Nascimento, todos os municípios foram orientados a continuar a imunização do público prioritário definido anteriormente. “Primeiramente, passamos orientações para os técnicos da saúde dos municípios, que recebem informações sobre os cuidados específicos para cada uma das vacinas. Lembrando que essas doses são destinadas para a continuidade da aplicação da primeira dose nos profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença”, explicou.

Deste total, ainda de acordo com ela, desse total, o município de Rondonópolis ficará com 2.050 doses da vacina da AstraZeneca e 930 da CoronaVac, que também serão entregues para a Secretaria de Saúde na manhã desta quarta.

Confira a seguir como ficará a distribuição das doses do imunizante em cada um dos municípios da região: Alto Araguaia ficará com 100 doses da vacina da AstraZeneca e outras 40 da CoronaVac; Alto Garças com 70 da AstraZeneca e 30 da CoronaVac; Alto Taquari com 50 doses da AstraZeneca e outras 20 da vacina CoronaVac; Araguainha com 10 da AstraZeneca e 10 da CororaVac; Campo Verde com 240 da AstraZeneca e 110 da CoronaVac; Dom Aquino com 50 da AstraZeneca e 20 da CoronaVac; Guiratinga com 70 da AstraZeneca e 30 da CoronaVac; Itiquira com 70 da AstraZeneca e 30 da CoronaVac; Jaciara com 160 da AstraZeneca e 70 da CoronaVac; Juscimeira com 50 da AstraZeneca e 20 da CoronaVac; Paranatinga com 130 da AstraZeneca e 60 da CoronaVac; Pedra Preta com 70 da AstraZeneca e 30 da CoronaVac; Poxoréu com 90 da AstraZeneca e 40 da CoronaVac; Primavera do Leste com 480 da AstraZeneca e 220 da CoronaVac; Santo Antônio do Leste com 10 da AstraZeneca e 10 da CoronaVac; São José do Povo com 10 da AstraZeneca e 10 da CoronaVac; São Pedro da Cipa com 20 da AstraZeneca e 10 da CoronaVac e Tesouro com 30 da AstraZeneca e 10 da CoronaVac.