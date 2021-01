Vander Masson é empossado prefeito

Na manhã desta sexta-feira (1º) foi realizado na Câmara Municipal de Tangará da Serra a posse dos 14 vereadores eleitos no município, além ainda da posse do prefeito eleito Vander Masson (PSDB) e o vice-prefeito eleito Marcos Scolari (PTB). O ato aconteceu de forma restrita ao público e transmitida através das redes sociais da Câmara Municipal.

Durante a cerimônia também foi realizado a eleição do presidente e da nova Mesa Diretora do Poder Legislativo.

Com 10 votos favoráveis, o vereador eleito para presidir o biênio 2021/2022 foi Fábio Brito (PSDB). Já para o cargo de vice-presidente foi eleito o vereador Davi Oliveira (PSB). Para o cargo de 1º secretário foi eleita a vereadora Elaine Antunes (Pode) e para o cargo de 2º secretário o vereador dr. Bandeira (PDT).

Após a Mesa Diretora eleita, foi o momento do novo presidente dar posse ao prefeito eleito Vander Masson e seu vice Marcos Scolari.

Em seu discurso, Vander Masson destacou sobre sua responsabilidade e seu desafio de a partir de agora governar Tangará da Serra, hoje a 5º maior cidade do estado de Mato Grosso. Ele pontuou as principais pautas que precisam de uma atenção maior no Executivo municipal, como o caso da saúde, referente ao aumento significativo de casos de Covid-19 na cidade e também sobre a adução e transposição de água do Rio Sepotuba.

Vander ainda falou sobre sua caminhada e inspiração na política, e claro não foi possível controlar a emoção ao falar do pai, pioneiro e importante político em nossa região, Saturnino Masson.

Já o vice-prefeito Marcos Scolari agradeceu à toda a população tangaraense pela confiança e os mais de 30 mil votos depositados na dupla, que a partir de agora conduziram o município.

Na noite de hoje ainda devem ser feitas a transmissão de cargo de prefeito e a posse de secretários, também em cerimônia restrita, mas transmitida através das redes sociais da prefeitura de Tangará da Serra e do prefeito Vander Masson.