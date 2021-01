Veículos adquiridos em 2020 deverão ser emplacados até dia 31 de janeiro

Cidadãos que adquiriram veículos novos entre o dia 19 de fevereiro de 2020 e 30 de novembro de 2020 deverão realizar o emplacamento até o próximo dia 31 de janeiro.

A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da resolução n° 805, publicada em dezembro do ano passado. Os veículos deverão ser emplacados já no novo padrão Mercosul.

No site do Detran-MT está disponível a lista com o nome, endereço, número para contato e e-mail das empresas que já estão credenciadas pelo órgão de trânsito a realizar o emplacamento no novo modelo em Mato Grosso.

Outros prazos

A resolução n° 805 do Contran também estabelece o prazo de 30 dias para a comunicação de venda do veículo, para os veículos que foram vendidos a partir de 19 de fevereiro de 2020.

Quanto às infrações de trânsito já estão valendo os prazos normais previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para defesa da autuação e recursos de multa; defesa processual e recursos de suspensão e cassação; identificação do condutor infrator e expedição de notificação da autuação para as infrações cometidas a partir de 1° de dezembro de 2020.