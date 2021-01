Venezuela vai socorrer Brasil e disponibilizar oxigênio para Manaus

Nessa hora não tem esquerda, direita, nem partido político. São as vidas que importam. Em nome da solidariedade aos que estão morrendo pela falta de oxigênio em Manaus, o governo Venezuelano decidiu na noite desta quinta-feira fornecer o material para os brasileiros.

A confirmação da ajuda veio pelo twitter do Ministro das Relações Exteriores do país, Jorge Arreaza. Os venezuelanos decidiram ajudar diante do colapso do sistema de saúde do Amazonas.

Com isso, o país irá ajudar na falta de oxigênio para suprir a demanda de internações por conta da Covid-19. A média móvel de mortes por Covid-19 no Amazonas cresceu 183% nos últimos 7 dias.

Até esta quarta-feira,13, mais de 219 mil pessoas haviam sido infectadas pela Covid em todo o estado, e mais de 5,8 mil morreram com a doença.

“Por instrução do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para colocar imediatamente à sua disposição o oxigênio necessário para atender a emergência sanitária em Manaus.