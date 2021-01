Vereador se equivoca ao defender gestão Pátio

No afã de defender a gestão do prefeito José Carlos do Pátio (SD), o vereador Batista da Coder, que é parceiro de partido do prefeito e foi escolhido como novo líder da sigla na Câmara, acabou trocando as bolas e cometendo um ato falho. A gafe do edil se deu no momento em que falava pelos microfones da Câmara durante a Sessão do Legislativo dessa quarta (20), quando afirmou que a gestão municipal estaria fazendo muito pela cidade, inclusive assumindo obras de responsabilidade do Estado.

Sem entrar no mérito do conteúdo da fala do parlamentar, que elogiou a gestão Pátio pela obra de construção das vias marginais à Avenida dos Estudantes, que segundo ele, seria responsabilidade do Governo do Estado, já que seria parte da rodovia estadual MT-270.

Tudo certo com a fala de Batista da Coder, pois as duas pistas laterais da Avenida dos Estudantes ficaram sensacionais e já fazem parte do cotidiano de boa parte da população, que tanto transitam pelo local quanto caminham pelas belas pistas de caminhada construídas anexas a obra.

Mas o nobre edil se esqueceu de dizer, ou não se atentou para o fato, de que o trecho entre a Avenida Lions Internacional e o Parque de Exposições da antiga MT-270 foi municipalizado ainda no ano de 2013 e, como o termo “municipalizado” indica, desde então, a via é responsabilidade do Município.