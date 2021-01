Vereadores debaterão fechamento de agência do BB em Rondonópolis

Os vereadores rondonopolitanos debaterão hoje (20) o possível fechamento da agência do Banco do Brasil localizados na Rua Dom Pedro II, na região central da cidade. O debate deve acontecer durante a Sessão Ordinária do Legislativo e contará com a presença de representantes do Sindicato dos Bancários, que se opõe ao fechamento.

Esse fechamento faz parte de uma política de reestruturação adotada pela direção do Banco do Brasil, que pretende fechar 112 agências bancárias no país e demitir 5 mil funcionários. Outras 243 agências devem ser rebaixadas para simples Postos de Atendimento (PA) e outros 242 PA também deverão ser fechados.

O fechamento das agências é estranho se levarmos em consideração que o BB teve um lucro de R$ 6,7 bilhões somente no primeiro semestre de 2020.