Vereadores retomam trabalhos hoje

Depois de um curto recesso, os vereadores rondonopolitanos realizam hoje (13) a primeira Sessão Ordinária do ano. Com a pauta vazia, já que não há projetos do Executivo para serem debatidos e votados, os vereadores devem se reunir somente para manter o calendário de sessões do Legislativo e debater problemas da cidade.

Os vereadores inclusive já se reuniram ontem, na Ordem do Dia, momento em que os mesmos decidem quais dos projetos de lei que tramitam na Casa de Leis irão para a pauta de votações. Como não havia projetos do Executivo, os vereadores se dedicaram a discutir a composição das comissões internas da Câmara, mas o debate ficou prejudicado pela ausência de três vereadores que contraíram a Covid-19, Adilson do Naboreiro e Jonas Rodrigues, do Solidariedade, e Marildes Ferreira, do PSB.

As sessões da Câmara continuam sendo realizadas de forma presencial, mas com restrição de acesso ao público, que poderá acompanhar os debates pelas mídias sociais do órgão.