Viatura da Politec é vista em frente ao prédio onde Terezinha Silva morava

Uma viatura da Perícia Técnica foi vista no final da manhã estacionada em frente ao prédio onde morava Terezinha Silva, presidente do Sanear brutalmente assassinada a tiros no último dia 15. Segundo apurado, o apartamento onde a finada presidente da autarquia morava foi periciado e foram coletados documentos e outros materiais, que devem auxiliar nas investigações para desvendar e apontar a autoria e possível mandância do crime. a informação, no entanto, não é confirmada pela Polícia Judiciária Civil (PJC).

Terezinha Silva tinha 53 anos e foi morta a tiros nas primeiras horas da manhã do dia 15, no momento em que ia para o trabalho. Dois motociclistas pararam ao lado da caminhonete em que ela estava e o passageiro da moto disparou várias vezes contra Terezinha, que foi atingida por sete disparos na região da cabeça, pescoço e ombros, morrendo no local.

Um homem chegou a ser detido pela Polícia Militar como possivelmente sendo um dos criminosos, mas sua participação no crime foi descartada pela PJC, já que tem características físicas diferentes das do suspeito.

Desde então, as investigações continuam, mas a PJC ainda não conseguiu apurar as circunstâncias envolvendo o crime e nem identificar os seus autores.

Agora, com a perícia no apartamento onde Terezinha Silva morava, a expectativa geral é que os peritos tenham conseguido coletar dados e documentos que levem à identificação dos criminosos e dos seus possíveis mandantes.

Questionada sobre a situação, a assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que as investigações continuam e que nenhuma informação pode ser tornada pública ainda para não prejudicar as investigações.