Vídeo mostra ação de criminosos que levaram carro de idosa

A reportagem do Agora MT teve acesso a uma gravação do sistema de segurança de um condomínio na região do Morada do Ouro em Cuiabá-MT.

O vídeo mostra a ação de quatro homens que roubam o carro de uma idosa, que estava com o neto adolescente.

Os suspeitos fecham o carro da vítima, que tenta desviar. Por pouco não sobe na calçada. Os suspeitos descem, um deles aponta a arma e rende a vítima.

Um dos suspeitos ainda vai atrás da idosa, após ela descer, para pegar o celular dela. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Mas até o momento ninguém foi preso.