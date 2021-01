Wellington comemora início da vacinação contra a covid-19

O senador Wellington Fagundes (PL), líder do Bloco Parlamentar Vanguarda no Senado, comemorou a aprovação das vacinas CoronaVac e da Universidade de Oxford, desenvolvidas em parcerias com laboratórios brasileiros, e o início da vacinação no país. Nitidamente feliz, Fagundes usou suas mídias sociais para divulgar um curto vídeo, em que comemora o início da vacinação e parabeniza os cientistas e profissionais da saúde que trabalham salvando vidas em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Hoje é um dia que todos nós temos que comemorar, porque a ciência está vencendo. O Brasil lança o maior programa de vacinação através de uma vacina fabricada aqui no Brasil. Essa vacina será distribuída de forma gratuita através do maior programa de vacinação do mundo. Quem não se lembra do Zé Gotinha? O SUS é e se consolida como o maior programa de saúde também do mundo. Eu quero parabenizar a todos os cientistas, os pesquisadores e todos aqueles se envolveram em salvar vidas”, declarou o senador.

Em seguida, ele lamenta a morte das mais de 200 mil pessoas vitimadas pelo coronavírus, mas diz que o início da vacinação traz um novo alento e esperança para a população, que não vê a hora de se ver livre da pandemia e retomar a normalidade. “A esperança está vencendo. Por isso, nós queremos parabenizar também aqui os médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores dos hospitais e das clínicas, que estarão envolvidos nessa campanha. E aí, a grande parceria entre o Governo Federal, governos dos estados e também os municípios, as Câmara de vereadores. Todos nós temos que fazer a nossa parte”, completou Wellington Fagundes.

“Agora é hora de vencer a pandemia e depois vamos fazer a retomada da economia para gerar mais empregos e gerar mais oportunidades para todos os brasileiros. Então, parabéns e vamos acreditar e vamos continuar tomando os cuidados”, concluiu o senador.