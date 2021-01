Wellington e Jayme asseguram mais R$ 16 milhões em emendas para VG

Os senadores Wellington Fagundes (PL) e Jayme Campos (DEM) contemplaram a cidade de Várzea Grande com R$ 16 milhões em emendas parlamentares. O anúncio oficial da destinação das emendas foi feita hoje (25), no gabinete do prefeito Kalil Baracat (MDB), no Paço Couto Magalhães, sede da prefeitura da cidade.

Desse total, R$ 11 milhões em emendas de Jayme Campos já foram depositados para a área de saúde e outros R$ 5 milhões do senador Wellington Fagundes para obras de pavimentação e drenagem com galerias pluviais.

Para o prefeito Kalil Baracat (MDB), a destinação das emendas para a cidade é resultado do bom relacionamento político que mantém com a classe política do estado. “É sempre importante ter uma boa relação com todos os parlamentares, sejam senadores, deputados federais e estaduais, além do governador do Estado, para que os benefícios sejam carreados para Várzea Grande, contemplando as necessidades por obras e medidas de impacto que permitam aquecer a economia local, gerando emprego e renda”, disse.

O senador Wellington Fagundes se mostrou satisfeito por viabilizar o recurso para o município. “Acredito em projetos como ampliação e melhoria da Orla da Alameda, novos corredores comerciais e inclusive com a cobrança da Rota Oeste para a duplicação, os trevos e três viadutos que cortam a Rodovia dos Imigrantes”, disse.