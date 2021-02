Semeadura de algodão avança, mas o trabalho a campo segue atrasado

Mais de 30% das áreas previstas foram semeadas com algodão no estado de Mato Grosso (MT). No total 31,71% das áreas foram semeadas, avanço de 15,62 ponto percentual, conforme o boletim semanal divulgado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Os economistas afirmam que mesmo com o aumento no ritmo, o trabalho a campo segue atrasado em todas as regiões do estado e, na semana passada, a diferença em MT chegou a 51,58 pontos percentual ante o mesmo período da safra 19/20 e 36,74 pontos percentual em comparação com a média dos últimos cinco anos.

“O atraso na colheita da soja é o principal limitador para o andamento da semeadura até aqui – já que a maior parte das áreas são semeadas depois da oleaginosa. Ademais, é importante destacar que a janela ideal de cultivo do algodão em Mato Grosso é até o final de janeiro e a maior parte das áreas não serão semeadas no período ideal, podendo impactar na produtividade ou até mesmo influenciar na decisão dos produtores de cultivar ou não o algodão nas áreas programadas para a temporada” conclui os economistas do Imea.