Derf esclarece furto com prisão de suspeitos e recuperação de objetos subtraídos

Mais um furto à residência ocorrido na cidade de Rondonópolis (MT) foi esclarecido pela Polícia Civil, nessa segunda-feira (01), após investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O trabalho resultou na recuperação de parte dos objetos subtraídos, como um jogo de rodas Aro 17 e uma cômoda. Três homens foram presos e uma adolescente apreendida, os quais foram autuados em flagrante por furto.

Os policiais civis apuravam o crime cometido em uma residência no bairro Jardim Maracanã. A vítima procurou a Derf-Rondonópolis na manhã de segunda-feira (01) informando que sua casa havia sido invadida por indivíduos que levaram vários produtos.

Nas diligências foi descoberto que um rapaz estava oferecendo para venda o jogo de rodas através da rede social Facebook. Diante das suspeitas, os investigadores passaram a monitorar a casa do jovem enquanto a vítima mantinha contato com o suspeito, dizendo que estar interessado na compra do produto.

O suspeito desconfiou e cortou a conversa com a vítima, dizendo que já havia negociado os objetos. No entanto, quando saiu do imóvel, foi abordado e perguntado sobre as rodas, contou que estavam em sua casa, mas não soube explicar a origem dos objetos.

Durante entrevista, o suspeito confessou a autoria do furto e delatou que parte dos pertences furtados estavam na casa do seu cunhado, seu comparsa no crime. Em seguida a equipe foi até o endereço mencionado, onde o cunhado foi localizado e assumiu a participação no crime. Na segunda casa também foi encontrada uma cômoda subtraída.

Além disse os policiais civis identificaram uma outra casa onde estaria o restante dos produtos. Neste local, um casal (jovem e a adolescente) também revelou ter participado do furto, bem como o bebê conforto haveria um bebê conforto que eles teriam furtado e jogado fora.

Diante dos fatos, os três rapazes e a menor de 17 anos foram encaminhados até a Derf-Rondonópolis, para as providências cabíveis. Após a confecção dos autos, os conduzidos foram colocados à disposição da Justiça.