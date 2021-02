Jovem é preso por tráfico de drogas na Vila Operária

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas na manhã dessa terça-feira (2), na região da Vila Operária. O suspeito é velho conhecido da polícia e foi preso após os policiais realizarem uma revista pessoal no mesmo e encontrarem uma soma considerável em dinheiro trocado, o que é característico do tráfico de drogas.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma guarnição da PM fazia rondas nas proximidades da praça Bom Jesus, na Vila Operária, quando avistaram o suspeito R.V.O.N., de 19 anos, que já é bastante conhecido da polícia.

Os policiais então decidiram abordar o mesmo e durante a revista pessoal, encontraram em posse do suspeito R$ 470 em dinheiro trocado, que o mesmo não soube explicar a origem. Aos policiais, ele disse inicialmente se tratar de dinheiro que lhe teria sido dado por sua mãe, mas os policiais telefonaram para um número de telefone fornecido pelo suspeito como sendo de sua mãe e a pessoa que atendeu, uma tia do mesmo, afirmou não ter lhe dado nenhum dinheiro.

Suspeitando que se tratava de dinheiro obtido com a venda de drogas, os policiais então levaram o suspeito até sua casa, que fica no bairro Jardim das Flores, onde os policiais encontraram mais dinheiro trocado sobre uma mesa e uma porção de maconha, essa guardada na geladeira da residência.

A suspeita dos policiais, confirmadas por denúncias anônimas e moradores com residências próximas da praça da Vila Operária, é que R.V.O.N. estaria comercializando drogas no local.

No bolso do suspeito, foi encontrada a chave de um veículo, que foi deixado pelo mesmo próximo da dita praça, mas nada de suspeito foi encontrado no interior do mesmo.

O jovem foi entregue na 1ª Delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de drogas.