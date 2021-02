Bombeiros registram mais de 2 mil ocorrências em janeiro

Mais de 2 mil ocorrências foram atendidas pelo Comando Regional do Corpo de Bombeiros durante o mês de janeiro.

Os dados mostram que foram registrados 2.074 atendimentos. As ocorrências de atendimento pré-hospitalar é a responsável pelo maior número do registro. No total 1.136 ocorrências foram atendidas.

O Coronel Vanderlei Bonoto, faz um alerta e pede para que a população tenha mais cuidado com o trânsito em Rondonópolis.

Os registros com ‘Outros atendimentos’ ficam em 2° lugar no balanço das ocorrências. No total 235 ocorrências foram registradas.

Os casos de ‘vistorias técnicas’ dominam 210 registros. Em janeiro, os bombeiros emitiram 168 alvarás.

Os registros que inclui a ‘captura de animais’ ficam em 5° lugar com 114 ocorrências atendidas.

‘Busca e Salvamento’ seguem em 6° lugar com 106 atendimentos. Foram desenvolvidas 58 ‘Atividades Comunitárias e Educativas’.

Já as ocorrências de incêndios foram as que menos houve registros ficando com 47 atendimentos.