Homem com passagem por homicídio é detido com arma e munições

Um indivíduo em regime semiaberto e com passagens pela Polícia foi detido por porte ilegal de arma de fogo no bairro Pindorama, em Rondonópolis (MT). Uma arma de fogo e 23 munições foram apreendidas pela Polícia Militar (PM). O material estava com o indivíduo que faz uso de tornozeleira eletrônica e possui passagens por homicídio tentado e outro consumado.

Conforme informações, a guarnição Grupo de Apoio (GAP) do 5º BPM fazia rondas pela região quando avistou o indivíduo que estava em uma moto Honda Biz de cor vermelha. O suspeito acelerou a moto quando notou a presença da PM.

Diante da atitude, a guarnição abordou o indivíduo. Durante a busca pessoal foi encontrado na cintura do suspeito a arma contendo em seu carregador 15 munições e no bolso do indivíduo a PM localizou uma sacolinha de cor preta contendo outras 8 munições da mesma arma.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido e entregue na 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis sem lesões corporais.

A referida motoneta que o suspeito conduzia foi checada e entregue a sua madrasta.

A guarnição ao fazer a checagem da arma de fogo constatou que a pistola é produto de furto.

Todas as informações constam em registro no Boletim de Ocorrência (BO).