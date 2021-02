Com menor números jogos, Gabigol iguala marca de Romário pelo Flamengo

O Flamengo não venceu o Red Bull Bragantino, mas Gabriel Barbosa estufou as redes pelo 4º jogo seguido. De pênalti, o atacante fez o único gol do Rubro-Negro no empate em 1 a 1. Foi o seu 25º tento na temporada, sendo o 12º no Campeonato Brasileiro de 2020.

Artilheiro do time na temporada e o segundo maior goleador do clube neste século, Gabigol agora é também o 4º jogador com mais gols em Brasileiros pela equipe da Gávea. Com 39 bolas na rede, o camisa 9 igualou ninguém menos do que Romário. Aliás, com uma média de gols ainda melhor. Gabriel precisou entrar em campo apenas 51 vezes para atingir esta marca, enquanto que o Baixinho atuou em 62 partidas do Flamengo na competição nacional.

Zico, com 135 gols, segue liderando o ranking com folga. Bebeto, com 41 – apenas quatro a mais do que Gabi -, é o segundo.

Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS – 1971-2021

1º – Zico – 135 gols m 249 jogos

2º – Bebeto – 41 gols em 95 jogos

3º – Renato Abreu – 40 gols em 164 jogos

4º – Gabigol – 37 gols em 51 jogos

Romário – 37 gols em 62 jogos

6º – Nunes – 34 gols em 68 jogos

7º – Petkovic – 31 gols em 98 jogos

8º – Bruno Henrique – 29 gols em 61 jogos

Tita – 29 gols em 101 jogos

Léo Moura – 29 gols em 315 jogos