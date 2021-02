Mais de 98% das exportações de MT foram envios do agronegócio

A balança comercial de Mato Grosso exibiu saldo anual recorde. Em 2020 o Estado exportou US$ 18,16 bilhões, dos quais 98,43% foram envios do agronegócio, reflexo da valorização cambial e demanda externa firme. As informações são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

As importações somaram US$ 1,80 bi, resultando em um saldo de US$ 16,36 bi. Se comparado a 2019, as únicas alterações nos dez principais destinos das exportações foram

a entrada da Indonésia, que exibiu a maior adição nas compras entre os demais países, e a saída do México, que reduziu suas aquisições de milho.

A China permaneceu como a maior demandante dos produtos do Estado, com destaque no envio de carne bovina, que cresceu US$ 384,06 mi. Já a Holanda expandiu sua compra de soja em US$ 325,70 mi, em 2020, e subiu para 3º no ranking dos destinos das exportações de MT.

Para 2021, além do acordo comercial sino-americano e da pandemia, o resultado da safra 20/21 também pode interferir nos negócios do estado.