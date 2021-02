Luan Santana revela estado civil

Luan Santana abriu uma caixa de perguntas para tirar algumas dúvidas de seus seguidores no Instagram nesta quarta-feira (10). O cantor até tentou falar sobre alguns assuntos aleatórios, mas não teve jeito, os fãs lotaram a rede social com mensagens querendo saber se ele está namorando.

“Essa é a pergunta campeã, a que mais a galera mandou. Não, não estou namorando”, garantiu Luan.

A chuva de perguntas sobre o estado civil do cantor aconteceu devido a um flagra do sertanejo de mãos dadas com uma modelo durante um passeio, em um shopping de São Paulo. Logo que viram que estavam sendo fotografados, os dois acabaram soltando as mãos.

Essa foi a primeira vez que Luan foi visto com um suposto affair após o término do noivado com Jade Magalhães, em outubro do ano passado. Os fãs também já tinham especulado que o artista teve um envolvimento com a youtuber Franciny Ehlke.