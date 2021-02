Motorista que atropelou motociclista é indiciado por homicídio doloso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), concluiu nesta sexta-feira (12.02) o inquérito policial sobre o acidente ocorrido no último sábado, quando o motorista de uma camionete atropelou um motociclista e foragiu do local com o corpo da vítima preso ao veículo.

O investigado, de 49 anos, está preso preventivamente e será indiciado pelos crimes de homicídio doloso previsto no Código Penal e omissão de socorro, fuga de local de crime e embriaguez ao volante, do Código de Trânsito Brasileiro. O inquérito policial será remetido à Justiça ainda nesta sexta-feira.

O acidente envolvendo o veículo Chevrolet S10, conduzida pelo suspeito e a motocicleta Yamaha Factor 150 ocorreu na noite de sábado (06), no bairro Tijucal, em Cuiabá. Conforme a análise do local de acidente e a oitiva de testemunhas, o condutor da camionete, ao fazer uma conversão para esquerda, invadiu a faixa de circulação da motocicleta causando uma colisão frontal entre os veículos.

O motorista fugiu do local, porém, em decorrência da colisão, o corpo da vítima foi arremessado e ficou preso na parte superior da camionete que foi conduzido pelas ruas dos bairros adjacentes. Algum tempo depois, o suspeito retornou próximo ao local do acidente com o corpo da vítima que já estava na carroceria da caminhonete, ocasião em que foi detido pela Polícia Militar. O condutor da S10 foi conduzido à Central de Flagrantes de Cuiabá, onde se negou a fazer o teste de alcoolemia sob alegação de que não produziria provas contra si mesmo.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo e omissão de socorro, previstos no Código de Trânsito Brasileiro. O procedimento foi encaminhado para Deletran, onde foi instaurado inquérito policial e com base nas novas provas coletadas foi realizado o indiciamento do suspeito de homicídio doloso, previsto no artigo 121 do Código Penal, além dos crimes de omissão de socorro, fuga de local de crime e embriaguez ao volante.

O delegado da Deletran, Christian Alessandro Cabral, afirmou que devido às condições apresentadas no acidente, o suspeito assumiu o risco de produzir o resultado de morte da vítima. “Desta forma, o indiciamento foi alterado de homicídio culposo no trânsito, previsto no CTB, para o homicídio doloso, cuja pena pode variar de 6 a 20 anos, além das demais condutas ilícitas praticadas pelo suspeito no momento dos fatos”, disse o delegado.