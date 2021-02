Idosos acima de 85 anos são vacinados contra o Coronavírus

Cerca de 300 idosos com 85 anos ou mais devem ser vacinados contra o Covid-19 nesse sábado (13), em Rondonópolis (MT). A primeira fase de vacinação em “sistema drive thru” acontece no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas) e segue até 17h.

Uma equipe de pelo menos 25 profissionais da saúde, entre Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Pessoal Administrativo e, Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), atendem os idosos que chegam no Ceadas, realizam a triagem, conferem os documentos e confirmam a idade. Em seguida a pessoa é vacinada com a “Coronavac” dentro do carro mesmo, com toda a comodidade, e sem precisar sair. O processo é bem rápido e eficiente.

Conforme informações do Gerente de Departamento de Saúde Coletiva, Paulo Padim, quem não vacinar dessa vez precisa aguardar uma nova remessa. “Assim que o governo federal mandar mais vacinas nós seguiremos. O ministério da saúde está mandando as vacinas e o grupo das pessoas que podem ser vacinadas”, explica Padim.

O idoso que não tiver o cartão do SUS, deve apresentar um documento de identidade com foto, (RG CNH e ou CPF) e se vacinar contra o Coronavírus. No momento da triagem, os atendentes conferem a documentação e anotam a vacina no cartão de vacinação do usuário. Caso o idoso não tenha um, a Secretaria de Saúde emite na hora, para que a pessoa possa acompanhar e ter o controle de vacinação em geral.