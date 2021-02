Acusado de torturar e matar idoso é preso e confessa crime

O suspeito de torturar e matar um idoso de 81 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) próximo a rodoviária, região central de Tangará da Serra (MT). As investigações da Polícia Civil (PC) apontam que Fernando Figueredo Santana, de 23 anos, é o principal suspeito de matar José Pereira Netto. O indivíduo foi preso nesse domingo (14) e deve responder por latrocínio, com pena de reclusão que varia de 20 a 30 anos.

Conforme informações da Polícia, Fernando confessou ter cometido o crime. Ele já tem passagens por furto e apropriação indébita.

A Polícia investiga a participação de pelo menos outras duas pessoas no crime.

O idoso foi morto com requintes de crueldade. Segundo a Polícia, José foi amordaçado, amarrado, torturado e asfixiado. Suas pernas foram quebradas. “Em anos na polícia, não vi um crime tão bárbaro contra uma vítima que não ofereceu resistência, um idoso vítima de agressores que agiram com tamanha violência”, disse o Delegado Adil Pinheiro de Paula.

Fernando disse à Polícia que a intenção era roubar o dinheiro que estaria no cofre, que foi encontrado aberto após o crime, e que uma camiseta foi utilizada para amordaçar a vítima, que também foi torturada.

SOBRE O CRIME

José Pereira foi brutalmente assassinado no local em que trabalhava na região central de Tangará da Serra (MT). O crime aconteceu na noite de quinta-feira (11). O corpo foi encontrado na sexta-feira (12) por uma funcionária, no estabelecimento onde ele vivia e vendia ervas medicinais.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o corpo estava cheio de hematomas e com uma sacola amarrada no pescoço.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito.

Ainda conforme informações, José não morava no comércio, mas como o local estava sendo furtado com frequência, o comerciante resolveu dormir no estabelecimento na tentativa de proteger seu negócio. O idoso já havia registrado Boletins de Ocorrência de furto no estabelecimento.

José Pereira era pioneiro no município foi assassinado no dia do aniversário.