Americano faz horta em casa com dinheiro do auxílio e alimenta comunidade

Este homem aproveitou o dinheiro que recebeu de auxílio do governo, durante a pandemia, para fazer uma horta em casa.

Hoje, Michael Chaney alimenta pessoas que não têm recursos para comprar alimentos na comunidade dele, na Flórida, EUA.

Lá ele planta e colhe cebolas, tomates, couves, berinjelas, entre dezenas de outras plantas. E agora ele quer ampliar a quantidade de hortaliças.

“O que eu tenho aqui é básico. É a quantidade de comida necessária para uma casa. E também por uma comunidade, porque vai se expandir ”, disse ao WMNF .

Michael Chaney batizou a horta do quintal da casa dele como Spirit Mike.

A horta

Segundo o Atlanta Black Star , Michael começou a notar a falta de produtos nos supermercados e que estava ficando difícil fazer compras devido ao confinamento.

Aí ele aprendeu jardinagem e pesquisou quais vegetais poderiam ser plantados e colhidos no quintal.

Ele explicou ao Atlanta Black Star: ” Eu faço jardinagem biointensiva, o que significa plantar o máximo que você pode em um pequeno espaço (…) Eu escolhi especificamente esses tipos de frutas porque elas crescem rápido”.

Além disso, Michael incentivou a todos para usarem a ajuda do governo e investi-la em um projeto de longo prazo.

“Se você usar a ajuda do governo, tudo que você precisa é de um pedaço de terra. Use essa ajuda e compre 4 ou 5 plantas por mês e no final do ano você nem vai precisar mais da ajuda, vai ter uma horta”, concluiu.