Neri diz que Medeiros não representa bancada em assuntos do VLT

O deputado federal José Medeiros (Pode) foi desmentido pelo também deputado e ex-coordenador da bancada federal de MT, Neri Geller (PP), que deixou claro que ele não representa a bancada em questões relativas à troca de modal do transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande.

Para não desgastar em demasia o colega, Geller se referiu à afirmação do próprio Medeiros de que representaria os oito deputados e três senadores do estado para tratar do tema como uma “brincadeira” e apresentou como prova a ata da reunião em que fica claro que a bancada teria se reunido no início de fevereiro apenas para escolher o coordenador da bancada, missão que ficou à cargo do deputado Leonardo Albuquerque (SD).

Crítico ferrenho da mudança proposta pelo governador Mauro Mendes (DEM), que quer substituir o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) pelo BRT (Bus Rapid Transit, sigla em inglês que traduzida significa algo como Ônibus de Transporte Rápido), que é mais barato e que ficaria pronto em menos tempo, o deputado Medeiros não deixa de ter suas razões, assim como o governador, mas isso não o autoriza a distorcer fatos e divulgar informações que não condizem com a realidade.

Questão polêmica, já que foram gastos mais de R$ 1 bilhão na construção dos trilhos do VLT e na aquisição das composições do mesmo, o assunto tem servido para muitos políticos usarem o tema como plataforma política.

Quanto ao deputado Medeiros, fica muito feio esse tipo de desmentido e seria de muito bom senso que se ele evitasse tentar enganar a população dessa forma.