Mourão é submetido à cirurgia de retirada de catarata

O vice-presidente Hamilton Mourão foi submetido a um procedimento oftalmológico para remoção de catarata na quinta-feira (18). A cirurgia havia sido programada previamente, segundo a assessoria de imprensa da Vice-Presidência. Mourão permanecerá em repouso por recomendação médica nesta sexta-feira (19).

Em janeiro do ano passado, o vice-presidente também havia passado pelo mesmo procedimento. Não foi informado mais detalhes da cirurgia nem onde foi realizada.

O vice-presidente também havia sido diagnosticado no fim do ano passado com covid-19. Ele ficou 12 dias em isolamento por causa do coronavírus na residência oficial do Jaburu, em Brasília.

Durante a sua recuperação, Mourão seguiu programa de exercícios respiratórios, orientados por uma fisioterapeuta.