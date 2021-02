Prefeito se reúne com Caixa para agilizar liberação de recursos

O andamento no processo de liberação do recursos de mais de R$ 4 milhões para a execução da primeira parte do projeto de construção da avenida Beira Rio foi tema de uma audiência do prefeito José Carlos do Pátio na Superintendência da CEF (Caixa Econômica Federal), em Cuiabá, no início da noite de quinta-feira (18). Com contrapartida da Prefeitura, o recurso para viabilizar a primeira parte do ousado projeto de construção da nova avenida, que visa “colocar” a cidade de frente para o Rio Vermelho, um dos símbolos marcantes da cidade, é fruto de uma emenda parlamentar do senador Wellington Fagundes.

O prefeito José Carlos do Pátio, que estava acompanhado do chefe do Escritório de Representação do Município em Brasília, Paulo José Correia, e da Secretária Municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado, avaliou o encontro com o representante da Caixa Econômica Federal, Marcos Cardozo Alves, como produtivo. Pois, serviu para ajudar a superar possíveis pendências técnicas e agilizar a entrega de documentos necessários à liberação de recursos à construção da nova avenida que margeará uma extensa margem do Rio Vermelho e a urbanização do seu entorno.

“Foi uma reunião muito propositiva com a Caixa. Nós iremos fazer agora uma mudança no objeto junto à Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), que é a fonte do recurso, para fazer a licitação de forma separada da parte de pavimentação asfáltica da avenida e a urbanização do seu entorno. Diferentemente do que se tinha, inicialmente, pensado de fazer o processo licitatório”, comentou o prefeito.

“Vamos, agora, aguardar os encaminhamentos dados nesta reunião, que é o envio pelo município dos documentos que permitam dar continuidade no processo já iniciado e também os ajustes necessários junto à Sudeco para fazer a ampliação de metas propostas”, afirmou Marcos Cardoso.

A primeira parte da avenida Beira Rio, que deverá contar com ciclovia e pista de caminhada, irá interligar os bairros: Vila Mamed, Boa Esperança, Vila Salmen, Jardim Ipanema e o Jardim da Amizade. Pátio destacou que a obra da nova avenida é uma construção complexa e que será feita de forma gradativa.

“É uma construção grande, uma obra grandiosa que estamos trabalhando junto à Caixa Econômica para viabilizar este projeto que visa colocar a cidade de frente para o Rio, uma das coisas mais bela que temos e que hoje estamos de costas. Então, estamos trabalhando para gradativamente ir executando esse projeto”.

Pátio ressaltou que o município já começou a executar o ousado projeto, que vai além de criar uma via alternativa para melhoria da mobilidade urbana de Rondonópolis, urbanizar a região e criar espaços de lazer para população, com pista de caminhada e ciclovia.

“Já iniciamos a abertura na Vila Mamed e agora vamos entrar naquela região do Boa Esperança e Ipanema… estamos também fazendo um outro projeto, já que o senador Wellington está trabalhando para viabilizar uma outra emenda, para dar continuidade na avenida entre a região da Vila Canaã e a ponte Marechal Rondon, onde já temos também um projeto de revitalização e modernização”, finalizou o prefeito.