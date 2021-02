Jovem desaparece em rio e bombeiros fazem buscas

Um jovem identificado como Claiver Willian de 20 anos, está desaparecido após entrar no Rio Ribeirão Ponte da Pedra, na cachoeira do Ursão, em um local que foi descoberto há pouco tempo, próximo a região das chácara Carimã, em Rondonópolis (MT). A família do jovem procurou a equipe do Corpo de Bombeiros na noite desse domingo (21) pedindo ajuda.

Conforme informações, o rapaz estava com mais quatro amigos.

O jovem entrou no Rio e não conseguiu voltar. Um dos amigos do rapaz tentou ajudar, acabou se afogando e foi resgatado pelos colegas. Já Claiver não foi mais visto.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e as buscas continuam.