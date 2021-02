Salada crocante com filé

Ingredientes

• 1/2 pepino sem as sementes e cortado em palitos

• 1 pimenta dedo-de-moça sem as sementes e cortada em rodelas finas

• 1 punhado de folhas de hortelã

• 1 pé pequeno de alface-romana

• 2 filés (150 g) de filé-mignon cortados em tiras

• Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Molho

• 1 dente de alho picado

• 1 colher (sopa) de suco de limão

• 2 colheres (sopa) de shoyu light

Modo de fazer

Primeiro prepare o molho. Misture o alho, o suco de limão e o shoyu. Reserve. Junte o pepino com a pimenta dedo-de-moça. Acrescente a hortelã e a alface. Misture bem e divida em dois pratos. Tempere as tiras de filé-mignon com sal e pimenta-do-reino. Grelhe por 3 minutos de cada lado em uma frigideira antiaderente bem aquecida. Espere amornar e adicione aos outros Ingredientes. Sirva com o molho à parte.