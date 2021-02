Prefeitura promete ativação de novos ecopontos para março

Finalmente a prefeitura de Rondonópolis anunciou para a segunda quinzena de março a ativação dos quatro novos ecopontos construídos na cidade, alguns prontos há mais de ano. Nesses locais, será possível o descarte de inservíveis, de resíduos da construção civil no limite de até um metro cúbico e resíduos de podas de jardim e galhos de árvores em pequeno volume.

Os novos ecopontos, distribuídos por regiões estratégicas, de forma a fazer uma cobertura em todas as regiões da cidade, serão geridos pelo Departamento de Resíduos Sólidos do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).

Essas novas estruturas estão localizadas no Residencial Paiaguás, na Vila Paulista, na área do antigo Clube Ipê, no Micro Distrito Industrial da Vila Operária e no Distrito Industrial, já no início da Rodovia do Peixe.

Com a ativação das estruturas já prontas, a promessa é de que campanhas educativas sejam realizadas no sentido de conscientizar a população para descartarem seus inservíveis e outros materiais nos locais corretos, no caso, os ecopontos, e da mesma forma é prometida uma rigorosa fiscalização contra aquelas pessoas que insistem em descartar seu lixo e inservíveis às margens de estradas e em terrenos baldios.

Nesses locais, também será possível o descarte de materiais como papel, vidro, plástico, ferro, alumínio, madeiras, e móveis velhos, como fogões, sofás; camas, pias, portas, Tvs, armários, guarda-roupas, e outros similares.

A prefeitura também anunciou a aquisição de um grande triturador de grande porte que fará o processamento desses materiais, para que se possa dar a destinação adequada aos mesmos, incluindo o descarte no aterro sanitário.