Acidente com mais de 100 veículos deixa ao menos 6 mortos

Ao menos seis pessoas morreram e 65 ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo 133 veículos na cidade de Forthworth, no Texas, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12). Oficiais de bombeiros e resgate informaram à Reuters que três dos feridos estão em “estado crítico”.

“Havia várias pessoas presas dentro dos limites de seus veículos e exigindo o uso de equipamento de resgate hidráulico para libertá-las com sucesso”, afirmou o chefe dos bombeiros de Forth West, Jim Davis, em entrevista coletiva.

O engavetamento começou nas vias expressas da Interestadual-35, onde a polícia disse que as superfícies das estradas estavam congeladas.

O clima de inverno atingiu os EUA de costa a costa na quinta-feira (11), com uma série de tempestades que devem durar dias misturadas com uma massa de ar do Ártico para trazer neve e chuva gelada até o sul do estado