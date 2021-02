Acusado de encomendar morte de juiz, empresário irá a novo Júri Popular

O empresário rondonopolitanos Josino Pereira Guimarães, acusado de ser o mandante da morte do juiz Leopoldino Marques do Amaral, crime ocorrido ainda no ano de 1999, deve ser submetido a um novo Júri Popular. Ele já foi julgado pelo crime em 2011, quando foi inocentado, mas a acusação argumentou que a decisão foi contrária às provas anexadas ao processo e por conta disso o Supremo Tribunal Federal (STF) que a Justiça de Mato Grosso marque nova data para um novo Júri Popular.

A decisão de levar o empresário foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda em 2020, mas a defesa do empresário ingressou com embargos declaratórios, com efeitos infringentes, que foram rejeitados pelo STF, mas acabaram adiando a comunicação à Justiça do estado, que agora deve determinar nova data para o julgamento de Josino Guimarães.

O empresário chegou a ser condenado e preso pelo mando do crime em 2001, mas foi solto pela Justiça pouco tempo depois.

O juiz Leopoldino Marques do Amaral foi morto à tiros no ano de 1999 e seu corpo foi encontrado no Paraguai, em uma vala em uma estrada de terra, com sinais de perfuração na cabeça. Ele havia denunciado um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, esquema do qual Josino seria um dos articuladores.

Na época, a escrevente Beatriz Árias foi condenada como coautora do crime e chegou a cumprir pena.

O tio de Beatriz, Marcos Peralta, foi apontado e condenado como autor do assassinato e o empresário Josino Guimarães como mandante, mas foi solto logo em seguida. Já em 2005, a Justiça Federal determinou a realização do primeiro Júri Popular, que acabou inocentando o empresário.