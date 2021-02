Ao deixar comando da AL, Botelho “projeta” Janaina à presidência

O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM), que deixou a presidência da Assembleia Legislativa, na última terça-feira (23), afirmou ter a certeza de que sua colega, a deputada Janaina Riva (MDB), ainda irá comandar o Legislativo.

A deputada não esconde sua intenção de chegar à presidência e havia, inclusive, uma expectativa de que isso ocorresse já agora, em razão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a realização de uma nova eleição na Casa.

A chapa vencedora, no entanto, tem como presidente o deputado Max Russi (PSB), enquanto que a emedebista ficou com a segunda-secretaria.

“Janaina estava com um sonho de assumir a presidência. Eu disse a ela, é o tempo de Deus. Deputada, você ainda vai ser presidente desta Casa. Tenha calma e paciência. Tenha fé. Lute com sabedoria, com tranquilidade que seu momento vai chegar, com certeza. E ela veio, humildemente, descendo para segunda-secretaria junto comigo”, disse Botelho, em discurso na tribuna, na noite de ontem.