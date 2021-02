Ao lado de Mendes, Pátio diz que irá construir muitas parcerias com governador

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), esteve nessa quinta-feira (18) com o governador Mauro Mendes (DEM) durante o lançamento de um pacote de obras de mais de R$ 600 milhões em obras estruturantes pelo estado. Na ocasião, o governador assinou a ordem de serviço para a construção da obra de acesso da ponte da Avenida W11 até a BR-364 e o prefeito aproveitou para dizer que essa deve ser somente uma de muitas parcerias entre os dois.

Na solenidade, Mendes afirmou que a cidade é importante no contexto do estado e ele já anunciou que deve continuar o diálogo com Pátio para a viabilização de novas parcerias que resultarão em novas obras. “Vamos sentar com o prefeito Zé Carlos do Pátio, que tem mais quatro anos de mandato pela frente, um grande mandato, para discutirmos juntos”, expressou.

Entre as parcerias já efetivadas, além da W11, o governador citou a construção de pontes de concreto na zona rural da cidade, mas também falou em obras de iluminação pública. “E vamos trabalhar algumas ações específicas, dentro de parcerias do Governo do Estado com a prefeitura de Rondonópolis”, completou.

De sua parte, Pátio agradeceu a destinação das obras para o município que administra e citou a importância da obra de conclusão da ligação da W11 com a BR-364. “Eu quero agradecer o governador. A W11 é importante, porque Rondonópolis é o entroncamento da (BR) 364 com a 163, a MT-130 e a 270. Então, nós vamos ligar agora a MT-270 com a 364”, comemorou.

Ele ainda ressaltou a importância da pista para desviar o tráfego pesado de dentro da cidade e melhorará a trafegabilidade na região. “E vai dar mais agilidade na cidade. Os veículos vão evitar ir para o centro da cidade. Nós queremos agradecer e vamos construir muitas parcerias juntos”, disse Pátio.

Desafeto do governador até o início do mandato atual, Pátio tem prometido desde a sua posse que iria trabalhar uma reaproximação política com Mauro Mendes, o que agora se concretiza e já resulta em obras.