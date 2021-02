Ao menos dois deputados estariam mentindo sobre defesa aos aposentados

Passada a tão esperada votação do veto do governador Mauro Mendes (DEM) ao projeto que ampliava à isenção de alíquota previdenciária aos aposentados do Estado, resta agora um clima de mistério para saber quem são os deputados que estariam mentindo a respeito de seus posicionamentos nesta votação.

Isto porque, o veto do governador foi mantido com o aval de 13 parlamentares, enquanto outros 11 se posicionaram em prol dos inativos.

Porém, seja por meio de suas redes sociais ou em conversas com a imprensa, 13 deputados garantem ter votado pela derrubada do veto. Ou seja, ao menos dois deles estão dizendo uma coisa para a “plateia”, mas lá no fundo prefeririam ir contra os aposentados.

Segundo apontou um deputado ouvido pela coluna, o fato, inclusive, teria gerado discussões e uma série de apontamentos em um grupo de Whatsapp dos membros da Assembleia.

Como a votação ocorre de forma secreta, será praticamente impossível descobrir quem são os dois que estão faltando com a verdade.