Aos 101, Seu Peru, é vacinado no Rio de Janeiro

Orlando Drmmond, mais conhecido como Seu Peru, da Escolhinha do Professor Raimundo, foi vacinado contra a covid-19, neste domingo (31), no Rio de Janeiro. Aos 101 anos, o ator e dublador foi às redes sociais para comentar a emoção de ser imunizado.

“Algumas coisas me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui. Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que serão vacinados no Rio de Janeiro!”, escreveu ele.

A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou neste domingo (31), no Palácio da Cidade, uma vacinação simbólica de idosos contra a covid-19. Cinco idosos foram escolhidos para o ato, entre eles o ator Orlando Drummond.

A imunização começa oficialmente nesta segunda-feira (1º) e respeita um calendário específico. No primeiro dia (segunda-feira, dia 1º), serão vacinadas as pessoas com 99 anos ou mais. Na terça-feira (2), serão os idosos de 98 anos. Em seguida, será a vez das pessoas com 97 anos (quarta-feira, 3), 96 anos (quinta-feira, 4) e 95 anos (sexta-feira, 5).