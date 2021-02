Após nova eleição, Assembleia terá lockdown por até 10 dias

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), afirmou que a Casa terá uma espécie de lockdown pelos próximos 10 dias, em razão do alto número de casos de Covid-19.

A decisão, segundo ele, segue uma orientação da própria Comissão de Saúde da Casa.

Botelho lembrou que, desde o início da pandemia, 14 deputados já contraíram a doença, alguns tendo a necessidade de hospitalização. É o caso do deputado Valdir Barranco (PT), que está internado em São Paulo. Em razão de seu quadro clínico, o petista está intubado.

“Estamos com muitos casos aqui de Covid. Três deputados ficaram muito ruins, precisaram ficar internados. Um agora está intubado. Vários funcionários aqui estão com Covid. A Assembleia é um ambiente muito fechado e de muita circulação”, disse o presidente.

“Então, nós já estamos com esse lockdown previsto para começar a partir de amanhã, possivelmente. Com duração de sete a dez dias. Vamos fechar totalmente isso aqui. E depois fazer uma avaliação do cenário”, emendou.

Desta forma, a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia, marcada para às 19 horas, desta terça-feira (23), deve ser um dos últimos atos antes do fechamento total da Casa.

O novo processo de escolha ocorrerá em razão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu os efeitos da eleição realizada no ano passado e que reconduziu Eduardo Botelho à presidência.

A se confirmas as movimentações de bastidores, o Legislativo deve te o deputado Max Russi (PSB) como novo presidente.