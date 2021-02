Argentina volta a exportar gás ao Brasil após seis anos

O governo argentino comemorou o início das operações da Usina Térmica Uruguaia (CTU), pertencente à empresa SAESA, por meio da qual exportará até 2,4 milhões de metros cúbicos diários de gás natural para o Brasil, retomando os negócios que ficou paralisado por seis anos.

“Um passo em frente que gera divisas e contribui para a reconstrução da Argentina; depois de seis anos, a Argentina volta a exportar gás para o Brasil por meio da Usina Térmica Uruguaia do Rio Grande do Sul (Brasil, sul) “, diz a mensagem divulgada pelo secretário argentino de Energia, Darío Martínez, em seu depoimento de a rede social Twitter.

O faturamento estimado para a Argentina com a exportação do excedente de gás para o Brasil é de 500 mil dólares por dia, com expectativa de ultrapassar 100 milhões de dólares por ano se as operações forem limitadas aos meses fora do inverno, quando o gás é necessário para cobrir a demanda local

Segundo o jornal Econômico Âmbito Financeiro, “o arranque da CTU, que tem capacidade instalada de 640 MW e consome 2,4 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia quando está a funcionar a plena potência, é um p

recedente auspicioso”.

Além disso, pode implicar na possibilidade de futuras exportações também para o Uruguai e o Chile Sputnik.