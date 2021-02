Arroz de Forno Cremoso

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz, cozido em água e sal

100 gramas de presunto cortado em tirinhas

100 gramas de queijo mussarela cortado em tirinhas

350 gramas de creme de leite

1 xícara de chá de leite

3 gemas de ovo

1 tempero verde picado a gosto

Sal temperado a gosto

Manteiga para untar

Modo de Preparo

1. Em uma vasilha coloque o creme de leite, o leite, as gemas, o tempero verde, o sal e misture bem.

2. Unte um refratário com manteiga, coloque uma camada de arroz, o molho cremoso, uma camada de presunto e outra de queijo.

3. Novamente uma camada de arroz, o restante do presunto e do queijo. Termine colocando o restante do molho cremoso.

4. Leve ao forno pré-aquecido até derreter o queijo. Sirva em seguida.

5. Bom apetite!