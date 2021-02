Ator Henri Castelli faz tratamento na mandíbula após agressão

Henri Castelli dividiu com os seguidores parte do tratamento que faz na mandíbula, depois de ter sido agredido no último dia 30 de dezembro de 2020. O ator, explicou em vídeo publicado na web, que a drenagem linfática na região ajuda a diminuir o inchaço e a eliminar os “coágulos”.

“Seguimos no tratamento. São 31 dias desde o trauma”, disse Henri, que pediu para a médica responsável pelos cuidados, Andrea Fernanda, dar detalhes do procedimento.

“A importância da drenagem linfática ajuda muito no processo desinflamatório, porque fica inflamado, e para ajudar a tirar as fibroses, os coágulos que se formam”, explicou. “Ainda tem uma fibrose, um coágulo que é onde a gente vai massageando, para quebrar, desmembrar e o organismo absorver… Ainda está com bastante edema, mas já melhorou bastante”, completou.

O ator também se mostrou confiante na recuperação: “Não vai ficar com sequelas, se Deus quiser. Vai ficar bom”.

Henri Castelli foi vítima de uma violência brutal em Alagoas no dia 30 de dezembro de 2020. Na ocasião, o artista disse que foi puxado pelas costas, jogado na rua e agredido.