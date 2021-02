Aulas da rede municipal começam na próxima segunda-feira (15)

O ano letivo de 2021 na rede municipal de educação tem início na próxima segunda-feira (15) de forma não presencial. Em função da pandemia do coronavírus, assim como ocorreu em 2020, a rede municipal atuará por meio do Programa de Atividades para Além da Escola com o objetivo de contemplar 100% dos estudantes da rede pública do município.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) estabeleceu o cronograma do “Além da Escola” que prevê que a entrega das atividades pedagógicas aos alunos, pais ou responsáveis, referentes à primeira quinzena (15/02 a 26/02) e à segunda quinzena (01/03 a 15/03) ocorra a partir do dia 8 de março e será feita pelas escolas.

Nesta primeira quinzena do ano letivo (15/02 a 26/02) as escolas irão elaborar e entregar as propostas de trabalho para a Semed, além de promover o planejamento, elaboração e impressão das atividades a serem entregues aos estudantes a partir do dia 8 de março, com as datas sendo definidas pelas escolas.

A Semed explica que o Programa de Atividades para Além da Escola foi implementado para atender a todos os estudantes matriculados na rede municipal de ensino, proporcionando aos alunos atividades pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento de diferentes aprendizagens de acordo com as competências e habilidades previstas para cada etapa e modalidade de ensino.

Cabe às unidades escolares de rede municipal se organizar para a elaboração das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas pelos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) em suas residências. A Semed destaca que as atividades devem ser planejadas de modo que garanta a multi, a inter e a transdisciplinaridade, a partir das competências e habilidades para a Educação Infantil e Ensino Fundamental previstas na LDB/1996, BNCC/2017, DRC/2018, DCM/2011, RCNEI/1998, DCNEI/2010, PMEI/2016 e o PPP. As atividades pedagógicas contam como horas/aulas a serem cumpridas no ano letivo.

A Semed orienta ainda que as atividades pedagógicas devem ser organizadas de forma diversificada e contextualizadas de acordo com o ciclo, etapas e modalidades de escolaridade dos estudantes, respeitando as competências, habilidades e limitações, bem como os objetivos de aprendizagem previstos para cada ano ou ciclo.

Para as escolas rurais, a Semed disponibiliza transporte para que as atividades cheguem a todos os alunos e cabe aos diretores organizar o cronograma de atendimento e comunicar à Semed.

Em função da pandemia, a Semed destaca ainda que cada unidade escolar deve respeitar as normas de higienização e segurança para a entrega das atividades pedagógicas, evitando aglomerações e exigindo o uso de máscaras tanto dos profissionais quanto de pais e responsáveis.