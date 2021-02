Avião pilotado por Max Fercondini faz pouso de emergência

Max Fercondini contou nas redes sociais, nesta quinta-feira (25), que passou por um grande susto. O ator, que também é piloto de aeronaves, relatou que o trem de pouco e o freio do aparelho pararam de funcionar enquanto ele se preparava para decolar.

“Acabei de passar por um susto aqui. Estava para decolar com o avião, o trem de pouso e o freio pararam de funcionar. Fui parar na grama. Veio até o caminhão de bombeiro me auxiliar, e o avião está aqui. Vou mostrar onde está vazando óleo na roda. Não vou poder decolar. Na hora que eu estava entrando no meio da grama, foi o maior susto”, disse ele, ainda assustado.

Em um dos posts, Max afirmou ainda que o ocorrido poderia ter sido pior. Ele contou que desligou o motor do avião assim que percebeu o problema. “Acho que fiz o procedimento correto.” O ator também temeu que as hélices do avião batessem contra a grama.