Bezerra vai ao STF por aposentadoria como ex-governador

O deputado federal Carlos Bezerra (MDB), de 79 anos, apelou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para retomar a sua aposentadoria vitalícia como ex-governador do estado. As tais aposentadorias vitalícias foram suspensas e deixaram de ser pagas aos novos gestores a partir de então, sendo extintas pelo STF a partir 2018.

Governador de Mato Grosso entre os anos de 1987 a 1990, Bezerra argumenta por meio de sua defesa que a dita aposentadoria se trata de “direito adquirido” e de um “ato jurídico perfeito”, o que lhe garante o recebimento dos valores, cobrando inclusive os valores retroativos referentes ao período em que não recebeu a aposentadoria.

Com condições de pagar bons advogados e de fazer uma boa defesa de seus direitos, Bezerra tem todas as condições de conseguir o benefício custeado pelo dinheiro público, mas a pergunta que não quer calar é: qual a necessidade o veterano político, que possui boas condições de vida e teve condições de acumular um bom patrimônio durante a vida durante as décadas que exerceu mandatos eletivos, tem de receber mais esse dinheiro?

Ele pode até conseguir comprovar a legalidade do seu pleito e receber os valores da aposentadoria, com retroativos e tudo mais, mas não deixa de ser imoral querer receber uma aposentadoria que claramente se caracteriza como um privilégio, uma verdadeira mamata, já que era concedida até para políticos que ficavam poucos meses no cargo de governador, enquanto o trabalhador comum tem que trabalhar por 30 ou mais anos para se aposentar.

É por essa e outras que a classe política é tão mal vista por parte da população. E como dizer que essas pessoas não têm razão…