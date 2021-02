Bolsonaro afirma que vai baixar imposto de bicicletas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quarta-feira (17) que o governo federal, por meio da Camex (Câmara de Comércio Exterior), vai diminuir o imposto sobre a importação de bicicletas a partir de março de 2021. A taxa, que segundo o presidente é de 35% atualmente, será abaixada para 30% já no próximo mês.

Em publicação nas suas redes sociais acompanhada de uma foto própria em cima de uma bicileta, o mandatário ainda afirmou que a redução do imposto será progressiva até o mês de dezembro de 2021, quando atingirá a taxa de 20%. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (18), ainda de acordo com o presidente.

Também nesta quinta, Bolsonaro participará de três reuniões com ministros do governo. Às 9h30, ele conversa com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, antes de se encontrar com o Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, às 10h. No período da tarde, o presidente tem agenda com João Roma, o novo Ministro da Cidadania.