Bombeiros localizam corpo de jovem que se afogou em Rondonópolis

O rapaz que estava desaparecido desde domingo (21), após se afogar no Rio Ribeirão Ponte da Pedra, na cachoeira do Ursão, foi localizado nesta terça-feira (23), pela equipe do Corpo de Bombeiro de Rondonópolis – MT.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros retomaram buscas pela manhã de hoje, com intuito de localizar o jovem identificado sendo Claiver Willian de 20 anos, uma das equipes estava sendo comandada pelo Sargento Adriano por buscas na água e a outra equipe estava sendo comandada pelo Sargento Souza por Terra.

De acordo com informações do Sargento Adriano o lugar é de difícil acesso e impróprio para banho, o corpo estava a cerca de 4 Km do local do acidente e já entrando no estado decomposição.