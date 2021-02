Bombeiros procuram bebê que teria sido jogado em rio pelo pai

O Corpo de Bombeiros tenta localizar um bebê de 1 ano e 9 meses que teria sido jogado no rio Sapucaí, em Silvianópolis, a 425 km de Belo Horizonte.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar, os pais da criança estariam se divorciando. O relato aponta que Wallace Prado, de 21 anos, pegou a criança na casa da mãe na última terça-feira (23), em Turvolândia, e disse que a levaria para visitar a avó, em Silvianópolis. No dia seguinte, a mãe da criança tentou ligar para o homem e, como não foi atendida, fez um boletim de ocorrência.

Horas depois, os bombeiros foram chamados por populares que teriam encontrado um sapato de bebê na beira do rio. Poucos metros depois, o corpo de Wallace foi achado com uma corda em volta do pescoço. Ao lado estava o carro do homem e um outro sapato de bebê.

A operação de resgate teve início na tarde de quarta-feira (24). Os agentes fizeram mergulhos com o auxílio de barcos e roupas de mergulho até o fim da tarde de quarta. As buscas foram reiniciadas nesta quinta-feira (25), mas, até o momento, a criança não foi encontrada.