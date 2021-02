Botelho desconversa sobre TCE e diz que Mendes pediu sua permanência na AL

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornando nula a eleição que reconduziu Eduardo Botelho (DEM) à presidência da Assembleia Legislativa reacendeu rumores de uma ida do democrata para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT).

Ao ser questionado sobre o assunto, Botelho disse ainda não existir nenhuma discussão a respeito do assunto. Especialmente, porque ainda não existe uma vaga “disponível”.

Ele admitiu, contudo, que o governador Mauro Mendes (DEM) lhe pediu para que continue no Legislativo, inclusive, ocupando um dos cargos de comando na Mesa Diretora.

“O pedido do governador é para que continuar aqui na Casa e estou avaliando isso. Sobre o TCE, ainda não tem essa conversação, nem foi aventada essa possibilidade”, afirmou o ainda presidente.

A eleição que definirá o novo comando da Casa está marcada para ocorrer às 19 horas desta terça-feira (23).

Botelho é cotado para assumir a primeira-secretaria, responsável pelo ordenamento de despesas do Legislativo.

Neste cenário, ele “trocaria” de cargo com Max Russi (PSB), que deve ser eleito novo presidente da Casa.

“Ainda estou conversando com os deputados, eles estão pedindo pra eu ficar. Porque eles têm uma confiança muito grande em mim”, disse.

“Durante o tempo que passei nessa presidência, o que fiz foi dizer ‘não’ [a muitos pedidos]. Ganhei a confiança dos deputados dizendo não. Todos são testemunhas disso. Mas um ‘não’ com sinceridade, transparência e foi isso que me fez adquirir essa confiança deles”, concluiu.