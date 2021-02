Butantan afirma que vai entregar mais de dois milhões de doses até o dia 28

Em ofício datado de 17 de fevereiro, a que o blog teve acesso com exclusividade, o Butantan apresenta um novo calendário, informando que serão entregues ao Ministério da Saúde 2.785.810 de doses da vacina CoronaVac entre os dias 23 e 28 de fevereiro.

O documento, assinado por Rui Curi, diretor executivo do Butantan, reforça que a instiuição tem feito todos os esforços possíveis para antecipar as entregas de vacinas. O texto destaca que o atraso de quase um mês no recebimento dos insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, afetou o cronograma do instituto.

Curi afirma que o cronograma será mantido, desde que não ocorram mais atrasos no envio da matéria-prima pela China.