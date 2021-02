CAE da Prefeitura auxilia na formalização e ajuda abrir portas para microempresários

Em 2016, então com 27 anos, a microempresária Priscila Costa de Rondonópolis deixou seu emprego em uma loja no Shopping para mergulhar no seu sonho de ter o próprio negócio. Começou a fazer, em sua casa localizada no Jardim Morumbi, na região Salmen, canudinhos recheados e barquetes para vender. “Fui com a cara e a coragem”, conta. Graduada em administração de empresas, ela, que morou nove anos na cidade de Osasco (SP), diz que decidiu investir na produção dessas guloseimas, pois “vi que em Rondonópolis não encontrava esses produtos. Então, apostei neles para realizar o meu sonho de ter o meu próprio negócio”.

As vendas foram crescendo de forma incipiente e na informalidade. Quase um ano depois, ela procurou o Centro de Atendimento Empresarial (CAE), que é ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Rondonópolis. O CAE a ajudou a formalizar o seu negócio, surgindo aí a Gulosito’s Canudos.

Hoje, aos 32 anos, ela é microempresária, tem um funcionário contratado e mais quatro terceirizados, alugou um espaço para fabricação dos seus produtos e prevê passos maiores para o futuro. Para ela, o CAE abriu as portas e garantiu subsídios necessários para sustentar o sonho do negócio próprio e seguir crescendo.

“É muito bom estar formalizada e recebi todo o apoio necessário no CAE para fazer a regularização do meu negócio. Sempre que precisei, fui bem atendida e me deram todo o suporte e orientação que precisava para me estruturar. Esse apoio do CAE tem me ajudado abrir muitas portas, a evoluir e a prosperar o meu negócio”, destacou Priscila, que conta com páginas no Facebook e Instagram para fazer a divulgação da Gulosito’s, bem como comercializar os seus canudinhos e barquetes 100% artesanais.

Além de trabalhar com serviço de encomendas, os produtos da Gulozito’s Canundos também já podem ser encontrados em alguns supermercados da cidade. Inclusive, com o apoio do CAE, Priscila vem cumprindo nos últimos dias uma agenda de “degustações” dos seus produtos em supermercados da cidade. “Quero continuar realizando o trabalho da melhor forma possível para continuar crescendo, ter progresso e conquistar os objetivos planejados”, avisa ela orgulhosa do seu trabalho.

APOIO

Assim como Priscila, através do CAE, a Prefeitura de Rondonópolis tem auxiliado no processo de formalização muitos empreendedores de micros e pequenos negócios, beneficiando milhares de pessoas que possuem talentos em determinadas áreas, têm sonhos ou apenas precisam de um ‘empurrãozinho’ para alavancar os seus negócios.

Com isso, a Prefeitura contribui para viabilizar o desenvolvimento socioeconômico local, bem como gerar renda e empregos. “São microempreendedoras que com a formalização garantem a renda familiar, por vezes conseguem empregar outras e ainda ajudam a movimentar a economia do local, já que o dinheiro circula dentro do município”, comenta o gerente do departamento de Fomento a Micro e Pequena Empresa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Jarmes de Souza.

Conforme dados do CAE, somente em janeiro deste ano, 499 microempreendedores individuais saíram da informalidade, com a abertura de microempresas. Um crescimento de 241,78% em comparação ao mesmo período do ano passado.

“Com o MEI (microempreendedor individual), os empresários ainda diminuem a burocracia, além de conseguir abrir uma conta jurídica, ter acesso a financiamentos e benefícios da Previdência Social como aposentadoria e salário-maternidade”, explica Jarmes. Além dos serviços básicos necessários à formalização e funcionamento de micro e pequenos negócios, também fazem parte do conjunto de serviços oferecidos no CAE a oferta de microcrédito, em parceria com instituições parceiras, bem como a realização de cursos, treinamentos, palestras e capacitações.

Atendimento

Quem planeja ter seu próprio negócio dentro do perfil microempreendedor pode procurar o CAE, no prédio da Prefeitura Municipal, das 12h às 18H, de segunda a sexta-feira. Ou ainda entrar em contato pelo telefone: 3411-3516. A Prefeitura de Rondonópolis fica na Rua Duque de Caxias, 1000, na Vila Aurora.