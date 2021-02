Caminhão em alta velocidade passa em cima de motocicleta e quatro pessoas ficam gravemente feridas

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na noite deste sábado (06), na Rodovia Anel Viário próximo da MT- 130 em Rondonópolis – MT.

Em cada moto havia um casal, ambos estavam sentindo Jardim Atlântico/ Jardim das Flores.

Em um determinado momento o condutor que estava na moto da frente percebeu pelo retrovisor que um caminhão tanque vinha ultrapassando em alto velocidade e reduziu a velocidade.

Neste momento a moto que vinha atrás não conseguiu frear e colidiu na motocicleta da frente, o caminhão que vinha em alta velocidade passou em cima de uma das motocicletas e os ocupantes das duas motos foram arremessados e ficaram todos gravemente feridos.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local, socorreram as vítimas e as encaminharam para o Hospital.

O caminhão estava no local, porém, não se sabe se motorista permaneceu, pois o mesmo não identificado.